Ексголова Нацбанку Гонтарева прокоментувала можливу причетність до «справи Медведчука»: НБУ забороняв розрахунки на окупованій території

Колишня голова Нацбанку України Валерія Гонтарева заявила, що НБУ може фігурувати на «плівках Медведчука» тільки через те, що регулятор забороняв розрахунки на окупованих територіях.

Про це вона заявила в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Я намагалася послухати ці плівки, намагалася зі своїми колегами з НБУ поговорити, про що взагалі йдеться. І всі ми дійшли висновку, що НБУ він там згадував тільки тому, що НБУ забороняв розрахунки на окупованих територіях, НБУ заважав усім, хто хотів робити ці розрахунки. Ось чому він міг згадувати НБУ. Тому що НБУ закрив всі банківські та небанківські установи, у всіх забрав ліцензії», — запевнила Гонтарева.

За її словами, вона «жодного разу» не бачила і не чула Медведчука.

«Я пам’ятаю одну з перших своїх зустрічей в МВФ у 2014 році, я тоді попросила зустріч із головою центробанку Молдови, щоб зрозуміти, як вони вели розрахунки з окупованим Придністров’ям, але після цього ми вирішили навпаки перекрити всі ці розрахунки, а компанії перереєструвалися в Київ, щоб продовжити працювати. Ось і вся історія з мого боку. І при цьому генпрокурор, голова СБУ виходять і говорять про НБУ, який увійшов у змову», – обурилася ексголова НБУ.

Водночас Гонтарева вважає, що працівникам НБУ того часу мали «видати медаль «Герой України».

«У перший день, коли я вийшла на роботу, люди зі зброєю захопили донецьке тервідділення НБУ, а наступного дня захопили луганське відділення. І як ми там билися...» — зауважила вона.