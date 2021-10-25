Экс-глава Нацбанка Гонтарева прокомментировала возможную причастность к «делу Медведчука»: НБУ запрещал расчеты на оккупированной территории

Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что НБУ может фигурировать на «пленках Медведчука» только потому, что регулятор запрещал расчеты на оккупированных территориях.

Об этом она заявила в интервью «Радио Свобода».

«Я пыталась послушать эти пленки, пыталась со своими коллегами из НБУ поговорить, о чем вообще идет речь. И все мы пришли к выводу, что НБУ он там упоминал только потому, что НБУ запрещал расчеты на оккупированных территориях, НБУ мешал всем, кто хотел проводить эти расчеты. Вот почему он мог упоминать НБУ. Потому что НБУ закрыл все банковские и небанковские учреждения, у всех забрал лицензии», — заверила Гонтарева.

По ее словам, она «ни разу» не видела и не слышала Медведчука.

«Я помню одну из первых своих встреч в МВФ в 2014 году, я тогда попросила встречу с главой центробанка Молдовы, чтобы понять, как они вели расчеты с оккупированным Приднестровьем, но после этого мы решили наоборот перекрыть все эти расчеты, а компании перерегистрировались в Киев, чтобы продолжить работать. Вот и вся история с моей стороны. И при этом генпрокурор, глава СБУ выходят и говорят об НБУ, который вошел в сговор», — возмутилась экс-глава НБУ.

В то же время Гонтарева считает, что сотрудникам НБУ того времени должны были «выдать медаль «Герой Украины».

«В первый день, когда я вышла на работу, люди с оружием захватили донецкое территориальное отделение НБУ, а на следующий день захватили луганское отделение. И как мы там бились...» — отметила она.