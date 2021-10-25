TMZ: Зброю, з якої Болдвін застрелив на зйомках операторку, використовували для стрільб задля розваги

Зброя, з якої актор Алек Болдвін на зйомках фільму «Іржа» застрелив операторку Галину Гатчинс, використовувалася для тренувальних стрільб.
Про це повідомляє TMZ.
Джерела видання повідомили, що члени знімальної групи стріляли з цього пістолета по мішенях заради розваги у вільний від роботи час за межами знімального майданчика. Саме цим, як пише видання, можна пояснити той факт, що в момент зйомок у зброї опинилися бойові набої.
- 22 жовтня американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив з пістолета операторку і поранив режисера. Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерна «Іржа». Болдвін мав вистрілити з реквізитного пістолета холостими патронами, але в ньому виявилися бойові патрони.
- Від поранень на місці померла операторка Галина Гатчинс. Поліція підозрює двох осіб — асистента режисера Дейва Голлса, який передав Болдвіну зброю, і експертку зі зброї Анну Ґутьєррес-Рід.