TMZ: Зброю, з якої Болдвін застрелив на зйомках операторку, використовували для стрільб задля розваги

Зброя, з якої актор Алек Болдвін на зйомках фільму «Іржа» застрелив операторку Галину Гатчинс, використовувалася для тренувальних стрільб.

Про це повідомляє TMZ.

Джерела видання повідомили, що члени знімальної групи стріляли з цього пістолета по мішенях заради розваги у вільний від роботи час за межами знімального майданчика. Саме цим, як пише видання, можна пояснити той факт, що в момент зйомок у зброї опинилися бойові набої.