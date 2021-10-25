Reuters: актор Болдвін на зйомках «Іржі» стріляв у камеру, поранивши операторку Гатчинс в живіт

У момент смертельного інциденту на зйомках фільму «Іржа» американський актор Алек Болдвін стріляв у камеру.

Про це пише Reuters з посиланням на свідчення свідків, які були надані суду.

Поранений в плече режисер Джоел Соуза заявив, що Болдвін сидів на лавці в «церкві» і репетирував, як витягатиме револьвер. За його словами, він дивився на Болдвіна через спину операторки Галини Гатчинс, коли почув гучний звук. В цю мить у Гатчинс влучила куля. Соуза смутно памʼятає, що Гатчинс поскаржилася на біль у животі і стала задкувати.

Операторка Рід Рассел заявила, що після цього Гатчинс сказала, що не відчуває ніг.