Reuters: актер Болдуин на съемках «Ржавчины» стрелял в камеру, ранив оператора Хатчинс в живот

В момент смертельного инцидента на съемках фильма «Ржавчина» американский актер Алек Болдуин стрелял в камеру.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на показания свидетелей, которые были предоставлены суду.

Раненый в плечо режиссер Джоэл Соуза заявил, что Болдуин сидел на скамейке в «церкви» и репетировал, как будет вытаскивать револьвер. По его словам, он смотрел на Болдуина из-за спины оператора Галины Хатчинс, когда услышал громкий хлопок. В этот миг в Хатчинс попала пуля. Соуз смутно помнит, что Хатчинс пожаловалась на боль в животе и стала пятиться.

Оператор Рид Рассел заявила, что после этого Хатчинс сказала, что не чувствует ног.