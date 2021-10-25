Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню та поранили українського військового

«Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я — середньої важкості», — розповіли у штабі.

Про це повідомили у пресслужбі Операції обʼєднаних сил.

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців поранений український військовий .

Також військові зазначили, що впродовж поточної доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, один із них — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння:

біля Кам’янки — з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Пісків — зі стрілецької зброї;

у напрямку Золотого-4 — із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Бійці ООС відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Окрім того, на Луганщині зафіксували проліт безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.