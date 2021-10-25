Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников ранен украинский военный.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.
«Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести», — рассказали в штабе.
Также военные отметили, что в течение суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, один из них — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения:
- возле Каменки — из минометов калибра 82 мм;
- недалеко от Песков — из стрелкового оружия;
- в направлении Золотого-4 — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Бойцы ООС открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет беспилотника, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновения.
- Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года — после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
- С 00:01 27 июля 2020 года на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня». Она до сих пор формально действует, несмотря на многочисленные нарушения ее российскими гибридными силами.