Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток» и пресс-центр штаба ООС.

После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в больницу, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.

В общем оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм. Также в направлении Новогригорьевки наемники дважды совершили обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.