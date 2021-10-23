Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Схід» та пресцентр штабу ООС.

Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікарні, стан здоров’я військовослужбовців задовільний.

Загалом окупанти тричі порушили режим припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм. Також у напрямку Новогригорівки найманці двічі здійснили обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.