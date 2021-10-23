Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення.
Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Схід» та пресцентр штабу ООС.
Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікарні, стан здоров’я військовослужбовців задовільний.
Загалом окупанти тричі порушили режим припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм. Також у напрямку Новогригорівки найманці двічі здійснили обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
- Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
- Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набула чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Вона й досі формально чинна, попри численні порушення її російськими гібридними силами.