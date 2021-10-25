У Криму через COVID-19 переповнені морги. Для збереження тіл «у більш-менш належному стані» закуплять модульні холодильники

В окупованому Криму морги не справляються з навантаженням через високий рівень смертності від коронавірусу.

Про це заявив під час брифінгу щодо ситуації з коронавірусом самопроголошений т. в. о. міністра охорони здоров’я регіону Костянтин Скорупський, повідомляє «Коммерсант».

«Через зростання смертності збільшується навантаження на всі відділення: як судово-медичної експертизи, так і патологоанатомічні. Зараз опрацьовується варіант придбання модульного холодильного обладнання, щоб розвантажити морги і щоб зберігати тіла померлих у більш-менш належному стані», — сказав він.

За словами Скорупського, жителі Сімферополя неодноразово скаржилися на те, що їм видавали тіла померлих родичів у поганому стані.