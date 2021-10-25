Учені: Перелітні птахи стали проводити значно більше часу в холодних краях, а невдовзі можуть припинити зимову міграцію

Багато перелітних птахів почали значно більше часу проводити в холодних краях замість перельоту на південь. Учені пов’язують це з можливою зміною клімату.

Про це йдеться в дослідженні вчених Даремського університету, пише BBC.

За даними дослідження, деякі транссахарські птахи проводять у Європі в середньому на 60 днів більше, аніж раніше.

Учені проаналізували дані орнітологів з Гамбії та Гібралтару за останні 50 років. У дослідженні вони вивчали такі види, як солов’ї, вівчарики весняні та трясогузки.

Раніше вчені вважали, що сезонна міграція птахів пов’язана з тривалістю сонячного дня, але тепер є гіпотези, що птахи приймають «тонші рішення» щодо міграції, реагуючи на різні фактори, зокрема зміну клімату та доступне харчування.

«Якщо тенденції, які ми побачили в цьому дослідженні, збережуться, ми можемо побачити, що з часом деякі птахи взагалі не будуть проводити час в Африці на південь від Сахари, а замість цього проводитимуть цілий рік у межах Європи», — сказав провідний автор дослідження Кіран Лоуренс.

За його словами, якщо птахи припинять міграцію, восени та взимку в Європі може значно посилитися конкуренція за їжу серед тварин.