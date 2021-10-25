Ученые: Перелетные птицы стали проводить значительно больше времени в холодных краях, а вскоре могут прекратить зимнюю миграцию

Многие перелетные птицы стали намного больше времени проводить в холодных краях, не улетая на юг. Ученые связывают это с возможным изменением климата.

Об этом говорится в исследовании ученых Даремского университета, пишет BBC.

По данным исследования, некоторые транссахарские птицы проводят в Европе в среднем на 60 дней больше, чем раньше.

Ученые проанализировали данные орнитологов из Гамбии и Гибралтара за последние 50 лет. В исследовании они изучали такие виды, как соловьи, пеночки-веснички и трясогузки.

Ранее ученые считали, что сезонная миграция птиц связана с продолжительностью солнечного дня, но теперь есть гипотезы, что птицы принимают более «тонкие решения» о миграции, реагируя на различные факторы, в тои числе на изменение климата и доступность пищи.

«Если тенденции, которые мы увидели в этом исследовании, сохранятся, мы можем увидеть, что со временем некоторые птицы вообще не будут проводить время в Африке к югу от Сахары, а вместо этого будут круглый год жить в пределах Европы», — сказал ведущий автор исследования Киран Лоуренс.

По его словам, если птицы перестанут мигрировать, осенью и зимой в Европе может значительно усилиться конкуренция за пищу среди животных.