У Мармуровому морі зіткнулися два судна. Одне з них ішло з України

У Мармуровому морі, біля берегів провінції Чанаккале у Туреччині, зіткнулися два вантажні судна, одне з яких йшло з українського порту «Південний» у Китай.

Судно Benitamou перевозило чавунну руду, а BC Vanessa везло пшеницю з Болгарії в Єгипет, пише місцеве видання Hürriyet.

Обидва судна рухалися в напрямку протоки Дарданелли. Зіткнення сталося під час наближення до місця якірної стоянки, де судна очікують на отримання дозволу для проходження протоки. Аварія сталася через густий туман, який обмежив видимість.

У результаті зіткнення судно Benitamou, яке ходить під прапором Панами, отримало пошкодження, через що у трюми почала надходити вода.

До місця аварії прибули буксири Nazım Tur, Kurtarma-4, Kurtarma-15, а також катери KEGM-0 та SEREN-2, що належать Головному управлінню берегової безпеки Туреччини. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.