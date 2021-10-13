У Чорному морі зазнав аварії військовий корабель України. ВМС почали рятувальну операцію

У Чорному морі зазнав аварії військовий корабель України через погіршення погоди. Екіпаж поставив корабель на якір, загрози втрати судна немає.

Про це пише ВМС України у своєму Facebook.

«В результаті різкого погіршення погодних умов, виникла аварійна ситуація, внаслідок якої отримало пошкодження судно національного флоту. Після оцінки обстановки, було прийнято рішення про постановку судна на якір з метою забезпечення проведення заходів боротьби за живучість», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що загрози життю особового складу корабля немає. Завдяки діям екіпажу, загрози втрати судна теж немає.

Наразі ВМС розпочали рятувальну операцію для надання допомоги кораблю та його повернення до порту.

За даними «Мілітарного порталу», аварії зазнало судно розмагнічування «Балта». За попередньою інформацією, воно напоролось у морі на невідомий об’єкт.

«Балта» (A811 ) — судно розмагнічування проєкту 130 Військово-Морських Сил ЗС України. Спущено на воду у 1987 році, під час розподілу радянського Чорноморського флоту було передано ВМС України. Призначене для проведення спеціальних заходів щодо зменшення власних магнітних полів бойових кораблів та суден.