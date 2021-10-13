В Черном море получил повреждение военный корабль Украины. ВМС начали спасательную операцию

В Черном море получил повреждение военный корабль Украины из-за ухудшения погоды. Экипаж поставил корабль на якорь, угрозы потери судна нет.

Об этом пишет ВМС Украины в своем Facebook.

«В результате резкого ухудшения погодных условий, возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждение судно национального флота. После оценки обстановки, было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть», — говорится в сообщении.

Там отметили, что угрозы жизни личного состава корабля нет. Благодаря действиям экипажа, угрозы потери судна тоже нет.

Сейчас ВМС начали спасательную операцию для оказания помощи кораблю и его возвращения в порт.

По данным «Мілітарного портала», повреждение получило судно размагничивания «Балта». По предварительной информации, оно напоролось в море на неизвестный объект.

«Балта» (A811) — судно размагничивания проекта 130 Военно-Морских Сил ВС Украины. Спущен на воду в 1987 году, при разделении советского Черноморского флота было передано ВМС Украины. Предназначено для проведения специальных мероприятий по уменьшению собственных магнитных полей боевых кораблей и судов.