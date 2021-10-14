Аварія в Чорному морі: український військовий корабель буксирують в Одесу, частина екіпажу вже в пункті дислокації

Частина команди військового корабля України, який зазнав аварії в Чорному морі, доправлена в пункт постійної дислокації.

Про це повідомляється на сторінці ВМС України у Facebook 14 жовтня.

«Станом на 08:30 особовий склад, який не задіяно в заходах з боротьби за живучість, було доправлено в пункт постійної дислокації. Військовослужбовці почуваються добре», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що корабель буксирують до пункту базування в Одесі в супроводженні кораблів і катерів ВМС ЗСУ, а також морських рятувальників.

«Додатково задіяно особовий склад аварійно-рятувального загону ВМС ЗС України, який перебуває на кораблі та забезпечує проведення заходів з боротьби за живучість», — додали у ВМС.