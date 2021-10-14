Авария в Черном море: украинский военный корабль буксируют в Одессу, часть экипажа уже в пункте дислокации

Часть команды военного корабля Украины, потерпевшего крушение в Черном море, доставили в пункт постоянной дислокации.

Об этом сообщается на странице ВМС Украины в Facebook 14 октября.

«По состоянию на 08:30 личный состав, не задействованный в мероприятиях по борьбе за живучесть, был доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что корабль буксируют в пункт базирования в Одессе в сопровождении кораблей и катеров ВМС ВСУ, а также морских спасателей.

«Дополнительно задействован личный состав аварийно-спасательного отряда ВМС ВС Украины, который находится на корабле и обеспечивает проведение мероприятий по борьбе за живучесть», — добавили в ВМС.