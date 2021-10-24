Папа Римський закликав саміт G20 визнати нерівність країн у доступі до медицини

Папа Римський Франциск закликав лідерів «Великої двадцятки» обговорити на саміті G20 виклики, які постануть перед людством у світі після пандемії коронавірусу, та визнати нерівність у доступі до вакцини.

Про це повідомляє VaticanNews.

Понтифік наголосив, що багаті та бідні країни мають «асиметричний» доступ до медицини і можливостей подолати пандемію та її наслідки.

На його думку, зустріч лідерів держав і урядів найбагатших країн світу має «зменшити напруження на глобальному рівні перед обличчям ескалації насильства».

Глава Католицької церкви вважає, що прийшов час перейти від слів до дій та чітко визначити загрози та наслідки пандемії і спільно долати їх.

«Партія розігрується саме тепер. Вийти з пандемії зможемо тільки разом. А тому потрібно назвати на ім’я та прізвище труднощі, які людство покликане долати в постпандемічний період», — говорить Франциск.