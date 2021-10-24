Папа Римский призвал саммит G20 признать неравенство стран в доступе к медицине

Папа Римский Франциск призвал лидеров «Большой двадцатки» обсудить на саммите G20 вызовы, которые возникнут перед человечеством в мире после пандемии коронавируса, и признать неравенство в доступе к вакцине.

Об этом сообщает VaticanNews.

Понтифик подчеркнул, что богатые и бедные страны имеют «асимметричный» доступ к медицине и возможностям преодолеть пандемию и ее последствия.

По его мнению, встреча лидеров государств и правительств самых богатых стран мира должна «уменьшить напряжение на глобальном уровне перед лицом эскалации насилия».

Глава Католической церкви считает, что пришло время перейти от слов к действиям и четко определить угрозы и последствия пандемии, после чего совместно преодолевать их.

«Партия разыгрывается именно сейчас. Выйти из пандемии сможем только вместе. А поэтому нужно назвать по имени и фамилии трудности, которые человечество призвано преодолевать в период после пандемии», — говорит Франциск.