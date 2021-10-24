Астрономи знайшли наймолодшу екзопланету та сфотографували її

Астрономи Гавайського університету отримали знімок екзопланети 2M0437, яка розташувалася на відстані 417 світлових років від Землі. Це одна з наймолодших планет поза Сонячною системою серед усіх, що відомі науковцям.

Про це повідомляють вчені на офіційному сайті обсерваторії Кека.

Ця планета тільки закінчила своє формування, тож її вік становить приблизно 2—5 мільйонів років. Для порівняння: Землі і загалом Сонячній системі — понад 4,5 млрд років. Через такий «юний» вік екзопланета ще не встигла охолонути після злиття і стиснення величезних мас речовини, тому температура на її поверхні перевищує +1100 °C.