Астрономы нашли самую молодую экзопланету и сфотографировали ее

Астрономы Гавайского университета получили снимок экзопланеты 2M0437, которая расположилась на расстоянии 417 световых лет от Земли. Это одна из самых молодых планет вне Солнечной системы среди всех известных ученым.

Об этом сообщают ученые на официальном сайте обсерватории Кека.

Эта планета только закончила свое формирование, и ее возраст составляет примерно 2—5 млн лет. Для сравнения: Земле и в целом Солнечной системе — более 4,5 млрд лет. Из-за такого «юного» возраста экзопланета еще не успела остыть после слияния и сжатия огромных масс вещества, поэтому температура на ее поверхности сейчас превышает +1100 °C.