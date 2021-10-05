Учені знайшли «сліди» першої екзопланети, яка одночасно обертається навколо трьох зірок

Американські вчені виявили систему, у якій, імовірно, розташована перша в історії спостережень планета, що одночасно обертається навколо трьох зірок.

Про це повідомляє Science Alert.

Відкриту дослідниками систему назвали GW Orionis. Від Землі до неї 1 300 світлових років.

Хоча вчені не знайшли прямих доказів існування планети, дослідники вважають, що незвичайні фізичні характеристики системи можна пояснити лише наявністю однієї або кількох масивних прихованих планет на орбіті навколо всіх трьох зірок.

У GW Orionis перші дві зірки перебувають на такій самій відстані одна від одної, що і Земля від Сонця (ця відстань відома як астрономічна одиниця — au). Третя зірка розташована приблизно у восьми au від перших двох.

Особливість системи GW Orionis — це протопланетний диск із пилу та газу. Дослідники вважають, що він не зміг би утворитися без планети, яка обертається навколо всіх трьох зірок, але залишилася «непоміченою».

Під керівництвом астронома Джеремі Смолвуда з університету Невади в Лас-Вегасі вже інша група дослідників реконструювала модель системи GW Orionis. Вони теж дійшли висновку, що між зірками розташована планета — імовірно, газовий гігант.