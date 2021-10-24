«Годують тричі на тиждень». В ТКГ заявили, що бойовики вимагають від полонених кошти за своє «утримання»

У Тристоронній контактній групі заявили, що бойовики вимагають з незаконно увʼязнених українців кошти за своє «утримання» на окупованому Донбасі.

Про це повідомив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

«Тюремники ОРДЛО пішли по беззаконню. З Донецька повідомляють: з незаконно утримуваних у місцях позбавлення волі заручників вимагають гроші «за проживання»: вугілля, дрова, їжу», — написав Гармаш.

За його словами, бойовики вимагають від родичів увʼязнених, аби ті перераховували гроші на банківські карти для їх утримання. Тим, хто відмовляється, створюють нестерпні умови перебування у вʼязниці, наприклад, переводять на триразове харчування. «У сенсі, годують тричі на тиждень», — уточнив член делегації.

Він також зазначив, що в тюрмах «ЛДНР» не лікують хворих на коронавірус. «Точніше «лікують» стрептоцидом. В’язню 70 років — двостороннє запалення легенів — жодного реального лікування. Це просто повільне умисне вбивство», — наполягає Гармаш.

Представник української ТКГ зазначив, що кілька тижнів тому в тюрмах «ЛДНР» бойовики запровадили так званий «карантин», через який скасовані всі побачення, заборонено передавати продукти, ліки, маски та воду.

«Доступу Міжнародного Червоного Хреста, як і раніше, немає, хоча Росія брала на себе таке зобовʼязання в Парижі на Н-4 два роки тому», — додав він.