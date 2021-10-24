«Кормят три раза в неделю». В ТКГ заявили, что боевики требуют от пленных средства на свое «содержание»

В Трехсторонней контактной группе заявили, что боевики требуют с незаконно удерживаемых украинцев средства на свое «содержание» на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

«Тюремщики ОРДЛО пошли по беспределу. Из Донецка сообщают: с незаконно удерживаемых в местах заключения заложников вымогают деньги «за проживание»: уголь, дрова, еду», — написал Гармаш.

По его словам, боевики требуют от родственников заключенных, чтобы те перечисляли деньги на банковские карты для их содержания. Тем, кто отказывается, создают невыносимые условия пребывания в тюрьме, например, переводят на трехразовое питание. «В смысле, кормят три раза в неделю», — уточнил член делегации.

Он также отметил, что в тюрьмах «ЛДНР» не лечат больных коронавирусом. «Точнее «лечат» стрептоцидом. «Заключенному 70 лет — двухстороннее воспаление легких — никакого реального лечения. Это просто медленное преднамеренное убийство», — настаивает Гармаш.

Представитель украинской ТКГ отметил, что несколько недель назад в тюрьмах «ЛДНР» боевики ввели так называемый «карантин», из-за которого отменены все свидания, запрещено передавать продукты, лекарства, маски и воду.

«Доступа Международного Красного Креста по-прежнему нет, хотя Россия брала на себя такое обязательство в Париже на Н-4 два года назад», — добавил он.