Зеленський попросив генсека ООН сприяти обміну полоненими і передав список українців, утримуваних на Донбасі, у Криму та Росії

Президент України Володимир Зеленський 22 вересня в Нью-Йорку зустрівся з генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем і передав йому список із майже 450 українців, утримуваних на тимчасово окупованих територіях і в Росії, попросивши посприяти у звільненні ув’язнених.
Про це повідомили в Офісі президента України.
«Україна підтримала торік ваш заклик до глобального припинення вогню. Попри всі наші мирні зусилля, обстріли українських позицій тривають», — заявив Зеленський.
Також президент запевнив, що Україна готова підтримувати зусилля генсека ООН, зокрема в питанні реформування організації та зміцненні її ролі в подоланні глобальних викликів.
«Для нашого регіону таким викликом залишається російська агресія», — додав Зеленський.
Водночас український президент наголосив, що Україна розраховує на всебічну підтримку роботи «Кримської платформи» з боку ООН.
«Досягнення кінцевої мети «Кримської платформи» — повернення Криму — відновить повагу до статуту ООН. Вважаю, що сприяти виконанню рішень «Кримської платформи» є обов’язком Організації», — сказав він.
Окрім цього, Зеленський запросив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до України.
- Нагадаємо, президент України перебуває в Нью-Йорку, де проходить 76-та сесія Генасамблеї ООН. Там він виступить на дебатах, зустрінеться з лідерами інших країн, проведе зустрічі з бізнесменами, інвесторами й українською громадою у США.
- Зеленський вже провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Сторони обговорили питання військово-технічного співробітництва, вільної торгівлі та безпекову ситуацію в регіоні Чорного моря.