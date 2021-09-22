Зеленський попросив генсека ООН сприяти обміну полоненими і передав список українців, утримуваних на Донбасі, у Криму та Росії

Президент України Володимир Зеленський 22 вересня в Нью-Йорку зустрівся з генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем і передав йому список із майже 450 українців, утримуваних на тимчасово окупованих територіях і в Росії, попросивши посприяти у звільненні ув’язнених.

Про це повідомили в Офісі президента України.

«Україна підтримала торік ваш заклик до глобального припинення вогню. Попри всі наші мирні зусилля, обстріли українських позицій тривають», — заявив Зеленський.

Також президент запевнив, що Україна готова підтримувати зусилля генсека ООН, зокрема в питанні реформування організації та зміцненні її ролі в подоланні глобальних викликів.

«Для нашого регіону таким викликом залишається російська агресія», — додав Зеленський.

Водночас український президент наголосив, що Україна розраховує на всебічну підтримку роботи «Кримської платформи» з боку ООН.

«Досягнення кінцевої мети «Кримської платформи» — повернення Криму — відновить повагу до статуту ООН. Вважаю, що сприяти виконанню рішень «Кримської платформи» є обов’язком Організації», — сказав він.

Окрім цього, Зеленський запросив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до України.