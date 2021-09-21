Зеленський: Генасамблея ООН — один з майданчиків, де Україна може знайти рішення по Донбасу і Криму

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Нью-Йорк заявив, що Генеральна асамблея ООН є одним з основних майданчиків, де Україна може вирішувати питання щодо Донбасу і Криму.

Про це йшлося в ефірі телеканалу «Дом».

«Ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН — це один з головних майданчиків. І ми не повинні упускати таку можливість», — наголосив президент.