Зеленский: Генассамблея ООН – одна из площадок, где Украина может найти решение по Донбассу и Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк заявил, что Генеральная ассамблея ООН является одной из основных площадок, где Украина может решать вопрос о Донбасса и Крыма.
Об этом шла речь в эфире телеканала «Дом».
«Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решения Донбасса и Крыма на всех площадках. Так, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны упускать такую возможность», — подчеркнул президент.
По его словам, Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для встреч с разными странами.
«Например, у нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий. Для нас также очень важно, что ООН признала «Крымскую платформу». Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в это очень непростое время», — отметил глава государства.
Напомним, президент Украины находится в Нью-Йорке, где проходит 76 сессия Генассамблеи ООН. Там он выступит на дебатах, встретится с лидерами других стран, проведет встречи с бизнесменами, инвесторами и украинской общиной в США.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна цивилизованная страна не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.
- После российской оккупации Крыма на Донбассе начался военный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».