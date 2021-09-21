Зеленский: Генассамблея ООН – одна из площадок, где Украина может найти решение по Донбассу и Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк заявил, что Генеральная ассамблея ООН является одной из основных площадок, где Украина может решать вопрос о Донбасса и Крыма.

Об этом шла речь в эфире телеканала «Дом».

«Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решения Донбасса и Крыма на всех площадках. Так, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны упускать такую возможность», — подчеркнул президент.