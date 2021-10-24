В Україні виявили майже 21 тисячу нових випадків коронавірусу

Таким чином, з початку пандемії на COVID-19 захворіли 2 769 405 осіб. Ускладнення призвели до смерті 63 872 хворих, 2 375 776 пацієнтів змогли одужати.

Крім того, протягом суботи 177 730 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 129 530 людей, повністю імунізували — 48 200 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 890 454 людини, з них отримали одну дозу — 8 890 452 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози — 6 963 577 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 854 029 щеплень.