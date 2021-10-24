В Украине выявили почти 21 тысячу новых случаев коронавируса

Кроме того, в течение субботы 177 730 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 129 530 человек полностью иммунизировали — 48 200 человек. С начала прививочной кампании привито 8 890 454 человека, из них получили одну дозу — 8 890 452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 963 577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 854 029 прививок.

За сутки 21 октября в Украине установили три рекорда: выявили самое большое с начала пандемии количество больных коронавирусом, умерших от него и вакцинированных.

Сейчас в «красной» зоне находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области. С 23 октября в эту зону переходит и Сумская область.