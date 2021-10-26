Ощадбанк готує реліз мобільного додатка. Розробник — компанія OpenWay, вона має російське коріння, менеджмент і офіс у Санкт-Петербурзі

Український державний Ощадбанк готується випустити оновлений додаток для інтернет-банкінгу. У розробці бере участь компанія OpenWay — у неї російське коріння, менеджмент і офіси в Москві та Санкт-Петербурзі. Факт співпраці у відповідь на запит «Бабеля» підтвердили в Ощадбанку.

«Співпрацю з компанією OpenWay Technologies Ltd. (Кіпр) Ощадбанк розпочав у 2010 році, уклавши договір на придбання програмного забезпечення WAY4 для побудови власного процесингового центру. Ця компанія входить до міжнародної європейської групи компаній OpenWay, штаб-квартира якої розташована в Бельгії», — відповіла пресслужба банку.

Група компаній OpenWay справді має офіси в різних країнах і багато дочірніх підрозділів: OpenWay Technologies, OpenWay Systems, «Опенвей рішення» тощо. Але багато років компанією керують російські топменеджери (глава правління — Андрій Веренінов), а головний технологічний центр компанії базується в Санкт-Петербурзі. Цей офіс, за інформацією джерела «Бабеля» на банківському ринку, займається розробкою нового додатка Ощадбанку. Згідно із сайтом OpenWay, компанія в Санкт-Петербурзі називається OpenWay Service.

Систему дистанційного банківського обслуговування OpenWay WAY 4 використовують банки в усьому світі. Серед великих клієнтів — Raiffeisen Bank International, Банк Астани, Альфа-Банк у Білорусі та найбільший російський Сбербанк Росії.

У 2014 році, після того як Росія анексувала Крим і розпочала війну на Донбасі, через американські санкції платіжні системи Visa та MasterCard припинили обслуговувати картки низки російських банків. У відповідь Росія вирішила створити альтернативну платіжну систему. За інформацією російських ЗМІ, переможцем тендеру на постачання технологій стала «Опенвей Сервіс». Згодом до розробки російської «Національної системи платіжних карток» залучили колишнього гендиректора «Опенвей Сервіс» Антона Коритова.

До анексії, у 2013 році, OpenWay впровадила для Ощадбанку систему багатоканального обслуговування, у 2017-му — додаток «ОщадPay» для безконтактної оплати з технологією NFC.

Ми поставили понад 10 запитань Ощадбанку про співпрацю з компанією OpenWay і за кілька днів отримали коротку відповідь лише на одне з них.