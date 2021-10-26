Ощадбанк готовит релиз мобильного приложения. Разработчик — компания OpenWay, у нее российские корни, менеджмент и офис в Санкт-Петербурге

Украинский государственный Ощадбанк готовится выпустить обновленное приложение для интернет-банкинга. В разработке участвует компания OpenWay — у нее российские корни, менеджмент и офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Факт сотрудничества в ответ на запрос «Бабеля» подтвердили в Ощадбанке.

«Сотрудничество с компанией OpenWay Technologies Ltd. (Кипр) Ощадбанк начал в 2010 году, заключив договор на приобретение программного обеспечения WAY4 для построения собственного процессингового центра. Эта компания входит в международную европейскую группу компаний OpenWay, штаб-квартира которой находится в Бельгии», — ответила пресс-служба банка.

У группы компаний OpenWay действительно есть офисы в разных странах и много дочерних подразделений: OpenWay Technologies, OpenWay Systems, «Опенвэй решения» и другие. Но много лет компанией руководят российские топ-менеджеры (глава правления — Андрей Веренинов), а главный технологический центр компании находится в Санкт-Петербурге. Этот офис, по информации источника «Бабеля» на банковском рынке, курирует разработку нового приложения Ощадбанка. Согласно сайту OpenWay, компания в Санкт-Петербурге называется OpenWay Service.

Систему дистанционного банковского обслуживания OpenWay WAY 4 используют банки во всем мире. Среди крупных клиентов — Raiffeisen Bank International, Банк Астаны, Альфа-Банк в Беларуси и крупнейший российский Сбербанк России.

В 2014 году, после того как Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе, из-за американских санкций платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты ряда российских банков. В ответ Россия решила создать альтернативную платежную систему. По информации российских СМИ, победителем тендера на поставку технологий стала «Опенвэй Сервис». Позже к разработке российской «Национальной системы платежных карт» привлекли бывшего гендиректора «Опенвэй Сервис» Антона Корытова.

До аннексии, в 2013 году, OpenWay внедрила для Ощадбанка систему многоканального обслуживания, в 2017-м — приложение «ОщадPay» для бесконтактной оплаты с технологией NFC.

Мы задали больше 10 вопросов Общадбанку о сотрудничестве с компанией OpenWay и спустя несколько дней получили короткий ответ только на один из них.