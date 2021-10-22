Єврорада утвердила дату саміту «Східного партнерства». Зустріч відбудеться 15 грудня у Брюсселі

Глави держав і урядів ЄС на зустрічі у Брюсселі затвердили дату проведення саміту «Східного партнерства» — захід відбудеться 15 грудня цього року.

Відповідний документ оприлюднено на сайті Європейської Ради.

«Європейська Рада обговорила підготовку до саміту «Східного партнерства», який відбудеться 15 грудня 2021 року. Відносини ЄС з цим регіоном продовжують відігравати ключову стратегічну роль», — йдеться у документі.

Також під час саміту глави держав і урядів розглянули питання дотримання верховенства права в країнах ЄС, заходи реагування на різке зростання цін на енергоносії, координацію боротьби з COVID-19.

Саміт «Східного партнерства» — це ініціатива ЄС, спрямована на укріплення звʼязків з шістьма країнами: Україною, Грузією, Молдовою, Азербайджаном, Вірменією та Білоруссю. Цього року Київ, Тбілісі та Кишинів, котрі уже мають угоди про асоціацію з ЄС, створили «Асоційоване тріо». Водночас у Брюсселі доволі обережно ставляться до цієї ініціативи, бо не хочуть розколу «Східного партнерства».

Напередодні президент Литви Гітанас Науседа виступив за те, аби Україну, Грузію та Молдову повністю інтегрувати до внутрішнього ринку Євросоюзу, та закликав обговорити це питання на саміті «Східного партнерства».