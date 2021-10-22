Евросовет утвердил дату саммита «Восточного партнерства». Встреча состоится 15 декабря в Брюсселе

Главы государств и правительств ЕС на встрече в Брюсселе утвердили дату проведения саммита «Восточного партнерства» — мероприятие состоится 15 декабря этого года.
Соответствующий документ обнародован на сайте Европейского Совета.
«Европейский Совет обсудил подготовку к саммиту «Восточного партнерства», который состоится 15 декабря 2021 года. Отношения ЕС с этим регионом продолжают играть ключевую стратегическую роль», — говорится в документе.
Также во время саммита главы государств и правительств рассмотрели вопросы соблюдения верховенства права в странах ЕС, меры реагирования на резкий рост цен на энергоносители и координацию борьбы с COVID-19.
Саммит «Восточного партнерства» — это инициатива ЕС, направленная на укрепление связей с шестью странами: Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Беларусью. В этом году Киев, Тбилиси и Кишинев, которые уже имеют соглашения об ассоциации с ЕС, создали «Ассоциированное трио». В то же время в Брюсселе довольно осторожно относятся к этой инициативе, потому что не хотят раскола «Восточного партнерства».
Накануне президент Литвы Гитанас Науседа выступил за то, чтобы Украину, Грузию и Молдову полностью интегрировать во внутренний рынок Евросоюза, и призвал обсудить этот вопрос на саммите «Восточного партнерства».
- Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз предоставит странам программы «Восточного партнерства» беспрецедентную помощь в размере 2,3 миллиарда евро.
- В июне 2020 года на саммите «Восточного партнерства» Зеленский заявил, что Украина требует полноправного членства в ЕС.