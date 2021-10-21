Президент Литвы выступил за интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа выступает за то, чтобы Украину, Грузию и Молдову полностью интегрировать во внутренний рынок Евросоюза.

Об этом он заявил на саммите ЕС в Брюсселе, отметив, что такое предложение должен внести сам Евросоюз, передает украинская служба Deutsche Welle.

«Очень важно подать четкий сигнал нашим восточным соседям, что ЕС готов к амбициозной стратегической политике в отношении стран «Восточного партнерства». Особенно «Ассоциированному трио» [Украине, Молдове и Грузии] мы должны послать очень четкий сигнал, что мы готовы к полной интеграции этих стран во внутренний единный рынок ЕС», — заявил Науседа.

Он отметил, что в декабре Европа должна использовать возможность саммита «Восточного партнерства», чтобы мотивировать Украину, Грузию и Молдову продолжить путь реформ и поощрять население смотреть на ЕС как на перспективу быстрого объединения.