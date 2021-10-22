На Канарах дронами хотіли евакуювати собак, які застрягли через вулкан. Їх врятувала таємнича «команда»

На іспанському острові Ла-Пальма, де з 19 вересня вивергається вулкан Кумбре-Вʼєха, рятувальники близько тижня готувалися евакуювати трьох собак, які застрягли через магму в одному з дворів. Тварин хотіли витягнути дронами, але у підсумку собак врятувала таємнича «команда».
Про це пише Daily Posts.
Рятувальники знайшли собак за допомогою дронів компанії Aerocamaras. Тварини були виснажені і в момент їх виявлення можливості евакуювати не було. Собак вирішили підгодовувати, скидаючи їм воду і їжу, а евакуацію запланували на 25 жовтня.
Під час чергової доставки їжі 20 жовтня собаки зникли. Іспанська організація із захисту тварин Leales тоді ж отримала листа з відео, в якому члени «команди» повідомили, що врятували собак і з ними все добре. На паркані двору, в якому знаходилися тварини, «команда» залишила банер. На відео також видно людські сліди біля паркану.
Як невідомі рятувальники дійшли до двору невідомо — залиті магмою райони закриті для проходу. Над ними також заборонено літати вертольотам через гарячі випаровування, які можуть пошкодити гвинти, тому рятувальникам доводиться працювати дронами.
У Leales вважають, що «команда», найімовірніше, для проходу використовувала технологію для виявлення «холодних» і застиглих шляхів через лаву. Захисники тварин просять таємничих рятувальників показати докази того, що з собаками все добре.
- Виверження вулкана на Ла-Пальмі почалося 19 вересня. Лава знищила понад тисячу будівель і десятки доріг, а острів оголосили зоною лиха. Лава уже накрила понад 600 гектарів сільськогосподарських угідь, а також частину близьких до вулкана міст і доріг. Загалом лава покрила 2,4% поверхні всього острова, а потоки, які ринули в океан, сформували новий півострів, збільшивши площу Ла-Пальми.
- Унаслідок виверження вулкану на Ла-Пальмі лава сформувала «платформу» в бухті, яку ЗМІ та місцеві мешканці вже називають «найновішим місцем на Землі».