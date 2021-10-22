У Білорусі після критики від Лукашенка скасували масковий режим

Міністерство охорони здоров’я Білорусі з 22 жовтня скасувало обов’язковий масковий режим, запроваджений 13 днів тому.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ Білорусі.
«Вилучено вимогу щодо обов’язковості використання фізичними особами засобів індивідуального захисту при відвідуванні обʼєктів, організацій, автомобільного, за винятком автомобілів особистого користування, повітряного, водного, залізничного транспорту, включаючи метрополітен», — йдеться в повідомленні.
Водночас зазначається, що в медзакладах має бути розроблений план організації роботи в режимі, що забезпечує дотримання умов інфекційного стаціонару.
Згідно з офіційною статистикою, у Білорусі за останню добу виявили 2 097 випадків коронавірусу, 17 людей померли.
- Вимога носити захисні маски у громадських місцях діяла у Білорусі з 9 жовтня.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який не визнавав коронавірус як загрозу, підписав указ, що дозволяє громадянам 73 країн без віз в’їжджати до Білорусі для вакцинації від COVID-19. Наразі там роблять щеплення російською вакциною «Супутник V» і китайським препаратом Vero Cell, однак невдовзі планують визнати ще одну вакцину РФ — «Супутник Лайт».
- 19 жовтня Лукашенко під час наради заявив, що ніхто не має права вимагати від людей ходити в масках, особливо на вулиці, а також закликав не змушувати лікарів та правоохоронців контролювати, чи дотримуються громадяни маскового режиму.