Білорусь запровадила безвіз для 73 країн, щоб вакцинувати всіх охочих. Пропонують «Супутник V»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, що дозволяє громадянам 73 країн без віз в’їжджати до Білорусі для вакцинації від COVID-19.

Як повідомляє МОЗ Білорусі, згідно з підписаним указом, безвізовий в’їзд для охочих зробити щеплення діятиме з 15 липня. Однак переліку країн поки немає.

Вакцинувати іноземців планують платно в медзакладах, визначених МОЗ.

Так, іноземці зможуть перебувати на території країни п’ять діб, а потім знову повернутися у Білорусь для введення другої дози.