У Білорусі вводять обовʼязкове носіння масок у всіх громадських місцях

У Білорусі постановою Міністерства охорони здоровʼя з 9 жовтня вводять обовʼязкове носіння масок у громадських місцях.

Про це повідомляється на правовому порталі республіки.

Обовʼязкове носіння масок на другому році пандемії вводять через «несприятливу епідемічну ситуацію» із захворюваністю на коронавірус.

Від 9 жовтня люди будуть зобовʼязані носити маски та дотримуватися дистанції в магазинах, закладах громадського харчування, барах, кінотеатрах, на підприємствах, на стадіонах, під час культурно-масових заходів, в установах охорони здоровʼя, в транспорті та на всіх обʼєктах закритого типу.

За неносіння маски штраф поки не вводять, але в транспорті і на обʼєктах буде контроль з боку міліції та санітарно-епідеміологічної служби.