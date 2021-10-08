В Беларуси вводят обязательное ношение масок во всех общественных местах

В Беларуси постановлением Министерства здравоохранения с 9 октября вводят обязательное ношение масок в общественных местах.

Об этом сообщается на правовом портале республики.

Обязательное ношение масок на втором году пандемии вводят из-за «неблагополучной эпидемиологической ситуации» по заболеваемости коронавирусом.

С 9 октября люди будут обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, общепитах, барах, кинотеатрах, на предприятиях, на стадионах, во время культурно-массовых мероприятий, в учреждениях здравоохранения, в транспорте и на всех объектах закрытого типа.

За неношение маски штраф пока не вводят, но в транспорте и на объектах будет контроль со стороны милиции и санитарно-эпидемиологической службы.