Перший заступник КМДА: Школи Києва з суботи йдуть на канікули, вони триватимуть щонайменше тиждень

«Від завтрашнього дня ми відправляємо школи на канікули. Я підкреслюю: не з понеділка, а від завтрашнього дня. Вони точно будуть на канікулах перший тиждень. Щодо другого визначимось наступного тижня: чи це буде продовження канікул, чи це буде дистанційне навчання. Але школи точно будуть закриті два тижні, включаючи 1—4 класи», — зазначив Поворозник.

Осінні канікули в школах Києва почнуться із суботи, 23 жовтня, через погіршення ситуації з коронавірусом і триватимуть щонайменше тиждень.

Поворозник нагадав, що за добу 21 жовтня у Києві від коронавірусу померли 44 людини і понад 60% ліжок із киснем зайняті.

«Однак достатньо [кисневого] концентрату, є невеликі перебої з рідким киснем через плановий ремонт заводів, але критичної ситуації немає: сьогодні приїжджає 20 тонн, завтра приїжджає 20 тонн», — запевнив Поворозник.

21 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що днями Київ потрапить до «червоної» зони карантину. Мер столиці нагадав, що 98% шпиталізованих – не щеплені. І 99% летальних випадків — це також не вакциновані пацієнти. Поворозник уточнив, як працюватиме транспорт у «червоній» зоні: у звичайному режимі, але користуватись ним зможуть люди з вакциною, свіжим ПЛР або експрес-тестом. Перевіряти будуть це при вході у транспорт.