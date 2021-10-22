Первый заместитель КГГА: Школы Киева с субботы уходят на каникулы, они продлятся как минимум неделю

«С завтрашнего дня мы отправляем школы на каникулы. Я подчеркиваю: не с понедельника, а с завтрашнего дня. Они точно будут на каникулах первую неделю. По поводу второй определимся на следующей неделе: это или продолжение каникул, или дистанционное обучение. Но школы точно будут закрыты две недели, включая 1—4 классы», — отметил Поворозник.

Осенние каникулы в школах Киева начнутся с субботы, 23 октября, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и продлятся как минимум неделю.

Поворозник напомнил, что за сутки 21 октября в Киеве от коронавируса умерли 44 человека и более 60% коек с кислородом заняты.

«Однако достаточно [кислородного] концентрата, есть небольшие перебои с жидким кислородом из-за планового ремонта заводов, но критической ситуации нет: сегодня приезжает 20 тонн, завтра приезжает 20 тонн», — заверил Поворозник.

21 октября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на днях Киев попадет в «красную» зону карантина. Мэр столицы напомнил, что 98% госпитализированных — не привиты. И 99% летальных случаев — это также не вакцинированные пациенты. Поворозник уточнил, как будет работать транспорт в «красной» зоне: в обычном режиме, но пользоваться им смогут люди с вакциной, свежим ПЦР или экспресс-тестом. Проверять будут это при входе в транспорт.