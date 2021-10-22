Науковці виключили з програми розведення одного з останніх у світі білих носорогів — «з етичних міркувань»

Наукова група BioRescue виключила одного з двох останніх північних білих носорогів у світі з програми розведення. Рішення припинити збирати яйцеклітини 32-річної Наджин ухвалили після «оцінки етичного ризику» з урахуванням її віку та інших факторів.

Про це йдеться у заяві організації.

Ні Наджин, ні її дочка Фату не можуть виносити носорога до терміну. Крім похилого віку, ультразвукове сканування виявило у Наджин кілька невеликих доброякісних пухлин шийки матки і матки, а також кісту на її лівому яєчнику. Останній самець цього виду помер в 2018 році, але його сперму зібрали і використали для запліднення яйцеклітин.