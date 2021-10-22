Ученые исключили из программы разведения одного из последних в мире белых носорогов — «по этическим соображениям»

Научная группа BioRescue исключила одного из двух последних северных белых носорогов в мире из программы разведения. Решение прекратить собирать яйцеклетки 32-летней Наджин приняли после «оценки этического риска» с учетом ее возраста и других факторов.

Об этом говорится в заявлении организации.

Ни Наджин, ни ее дочь Фату не могут выносить носорога к сроку. Кроме пожилого возраста, ультразвуковое сканирование выявило у Наджин несколько небольших доброкачественных опухолей шейки матки и матки, а также кисту на ее левом яичнике. Последний самец этого вида умер в 2018 году, но его сперму собрали и использовали для оплодотворения яйцеклеток.