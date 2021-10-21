Іспанський лоукост запускає рейси із Києва до Парижу

Іспанська лоукост-авіакомпанія Vueling запускає рейси з Києва до Парижу. Вони розпочнуться з 5 грудня.

Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Авіакомпанія літатиме з Києва до Парижу двічі на тиждень. У грудні рейси будуть у різні дні, а у січні — у вівторок та неділю.

У Києві компанія використовуватиме аеропорт «Бориспіль», а у Парижі — аеропорт «Орлі», який розташований за 14 кілометрів від столиці Франції. Найдешевші квитки коштують 30 євро в один бік.