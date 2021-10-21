Испанский лоукост запускает рейсы из Киева в Париж

Испанская лоукост-авиакомпания Vueling запускает рейсы из Киева в Париж. Они начнутся с 5 декабря.

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Авиакомпания будет летать из Киева в Париж дважды в неделю. В декабре они будут в разные дни, а в январе — во вторник и воскресенье.

В Киеве компания будет использовать аэропорт «Борисполь», а в Париже — аэропорт «Орли», который расположен в 14 километрах от столицы Франции. Самые дешевые билеты стоят 30 евро в одну сторону.