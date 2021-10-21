«Укрзалізниця» завдяки експрес-тестуванню на вокзалах виявила 18 заражених коронавірусом пасажирів. Їх не пустили на потяги

Завдяки новим правилам перевезень на транспорті «Укрзалізниця» організувала на вокзалах експрес-тестування на коронавірус. За першу добу виявили 18 хворих пасажирів, їх не пустили на рейси.

Про це пише головний санлікар Ігор Кузін у своєму Facebook.

«Завдяки роботі «Укрзалізниці», яка організувала на найбільших вокзалах країни експрес-тестування для пасажирів без документа про щеплення, за першу половину доби вдалось виявити 18 хворих на COVID-19. Після їхньої поїздки інфікованих могло стати в десятки разів більше, залежно від того, в якому саме потязі мали прямувати пасажири та як довго тривала б їхня подорож», — пояснив він.

Також УЗ відкрила і пункти щеплення від коронавірусу на вокзалах. За першу добу цією можливістю скористалися 200 пасажирів. Вони отримали першу дозу вакцини і змогли потрапити на рейси.

Кузін розповів, що співробітники «Укрзалізниці» не пустили на рейси ще інших 18 пасажирів, які не мали необхідних документів.

Наразі вакцинуватися можна на залізничних вокзалах Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Коростеня та Ніжина. Експрес-тестування доступне у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Мукачевому, Кривому Розі, Вінниці та Полтаві.