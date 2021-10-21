«Укрзалізниця» відзвітувала про перші години дії посиленого карантину: у потяги не пустили 18 пасажирів

«Укрзалізниця» відзвітувала про перший день дії карантинних обмежень на пропуск пасажирів у потяг, який вирушає з «червоної» зони карантину.

Пресслужба «УЗ» зазначила, що за першу половину доби 21 жовтня у потяги не допустили 18 пасажирів через відсутність у них сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Так, провідники не допустили пасажирів на потяги таких напрямків:

№ 18 Ужгород — Харків — 5 пасажирів;

№ 81 Ужгород — Харків — 1 пасажир;

№ 252 Миколаїв — Харків — 3 пасажири;

№ 150 Ворохта — Полтава — 2 пасажири;

№ 45 Лисичанськ — Ужгород — 1 пасажир;

№ 724 Київ — Харків — 6 пасажирів.

Крім того, двічі до потягів викликалися представники Національної поліції.