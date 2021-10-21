«Укрзалізниця» отчиталась о первых часах действия усиленного карантина: в поезда не пустили 18 пассажиров

«Укрзалізниця» отчиталась о первом дне действия карантинных ограничений на пропуск пассажиров в поезда, которые отправляются из «красной» зоны карантина.

Пресс-служба «УЗ» отметила, что за первую половину суток 21 октября в поезда не допустили 18 пассажиров из-за отсутствия у них сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Так, проводники не допустили пассажиров на поезда таких направлений:

№ 18 Ужгород — Харьков — 5 пассажиров;

№ 81 Ужгород — Харьков — 1 пассажир;

№ 252 Николаев — Харьков — 3 пассажира;

№ 150 Ворохта — Полтава — 2 пассажира;

№ 45 Лисичанск — Ужгород — 1 пассажир;

№ 724 Киев — Харьков — 6 пассажиров.

Кроме того, дважды к поездам вызывались представители Национальной полиции.