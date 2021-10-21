«Укрзалізниця» отчиталась о первых часах действия усиленного карантина: в поезда не пустили 18 пассажиров

«Укрзалізниця» отчиталась о первом дне действия карантинных ограничений на пропуск пассажиров в поезда, которые отправляются из «красной» зоны карантина.
Пресс-служба «УЗ» отметила, что за первую половину суток 21 октября в поезда не допустили 18 пассажиров из-за отсутствия у них сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Так, проводники не допустили пассажиров на поезда таких направлений:
- № 18 Ужгород — Харьков — 5 пассажиров;
- № 81 Ужгород — Харьков — 1 пассажир;
- № 252 Николаев — Харьков — 3 пассажира;
- № 150 Ворохта — Полтава — 2 пассажира;
- № 45 Лисичанск — Ужгород — 1 пассажир;
- № 724 Киев — Харьков — 6 пассажиров.
Кроме того, дважды к поездам вызывались представители Национальной полиции.
«Укрзалізниця» призывает всех пассажиров неуклонно соблюдать новые правила проезда транспортом — кроме билета и документа, удостоверяющего личность, пассажиры должны иметь: сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении «Дія»), или документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19, или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, которые должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.
В случае отсутствия указанных документов, пассажиры могут сделать экспресс-тест на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать это медицинское исследование за 350 грн.
Также эта услуга доступна в пунктах вакцинации, работающих на вокзалах.
- В Украине с четверга, 21 октября, действуют усиленные правила карантина, которые касаются пассажирских перевозок между областями. Новые ограничения касаются путешествий между регионами автобусами, поездами и самолетами. В «желтой», «оранжевой» и «красной» зоне как у водителя, экипажа, так и у пассажиров должен быть документ, которые подтверждает их ковид-безопасность: или сертификат вакцинации, или ПЦР или экспресс-тест, которому не более 72 часов.