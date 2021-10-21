«Укрзалізниця» благодаря экспресс-тестированию на вокзалах выявила 18 зараженных коронавирусом пассажиров. Их не пустили на поезда

Благодаря новым правилам перевозок на транспорте «Укрзалізниця» организовала на вокзалах экспресс-тестирование на коронавирус. За первые сутки выявили 18 больных пассажиров, их не пустили на рейсы.

Об этом пишет главный санврач Игорь Кузин в своем Facebook.

«Благодаря работе «Укрзалізниці», которая организовала на крупнейших вокзалах страны экспресс-тестирование для пассажиров без документа о прививках, за первую половину суток удалось выявить 18 больных COVID-19. После их поездки инфицированных могло стать в десятки раз больше, в зависимости от того, в каком именно поезде должны были следовать пассажиры и как долго продолжалось бы их путешествие», — пояснил он.

Также УЗ открыла и пункты прививки от коронавируса на вокзалах. За первые сутки этой возможностью воспользовались 200 пассажиров. Они получили первую дозу вакцины и смогли попасть на рейсы.

Кузин рассказал, что сотрудники «Укрзалізниці» не пустили на рейсы еще других 18 пассажиров, которые не имели необходимых документов.

Сейчас вакцинироваться можно на железнодорожных вокзалах Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Коростеня и Нежина. Экспресс-тестирование доступно в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве.