Facebook платитиме французьким ЗМІ за контент

Компанія Facebook оголосила про укладення угоди з деякими французькими виданнями щодо оплати за їхній контент, який публікують користувачі соцмережі.

Про це пише NDTV.

Згідно із заявою, ліцензійна угода з альянсом національних і регіональних газет APIG «означає, що користувачі Facebook зможуть продовжувати вільно завантажувати і обмінюватися новинами, при цьому гарантуючи захист авторських прав партнерів-видавців».

Крім оплати за контент, Facebook також запустить в січні французьку новинну службу Facebook News, щоб «надати людям окремий доступ до контенту з надійних і авторитетних джерел новин».

Зазначається, що новинні агентства давно обурюються відмовою IT-гігантів ділитися прибутком, який вони заробляють на рекламі, що демонструється поруч з новинами.

Франція була першою країною в Євросоюзі, яка запровадила директиву про так звані суміжні права. Корпорація Google спочатку відмовилася їй підкорятися. Свою позицію вона пояснила тим, що медіагрупи і так отримують вигоду через мільйонні перегляди їх вебсайтів.

У січні поточного року Google заявила, що досягла угоди з APIG про виплати видавцям за контент, який демонструється в результатах її пошуковика.